Skip to Main content
Carriage House Bakery & Foods
0
Order Online
Home
/
Gluten Free Quiche Egg, Sausage and Cheese Crustless
Gluten Free Quiche Egg, Sausage and Cheese Crustless
$0
Add to Cart
1
A filling breakfast quiche made from eggs, crumbled sausage, cheddar cheese and chunks of gluten free bread. 455 Calories
Carriage House Bakery & Foods Location and Hours
(304) 698-7742
2479 Aurora Pike, Aurora, WV 26705
Closed
•
Opens Thursday at 8AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement